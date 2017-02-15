普华永道称“一带一路”沿线中等收入国家的基础设施有极大投资潜力

路透上海2月15日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周三发布最新报告称，去年“一带一路”沿线66个国家在七项核心基础设施领域的投资和并购规模约4,940亿美元，其中中国占三分之一。未来许多中等收入的“一带一路”国家在电力、铁路及医疗保健等领域具备极大的增长潜力。

报告认为，虽然新的监管和外汇管制政策将在一定程度上降低中国整体对外投资和并购交易的速度，但是基础设施行业的发展被认为是极具战略性的，预期这一领域的项目将不会受到严格的审查，而且中国政府亦会鼓励基础设施领域的战略性海外投资。

报告指出，可供分析数据显示，去年，沿线66个国家的在公用事业、交通、电信、社会、建设、能源和环境等七项核心基础设施领域的投资同比升2.1%至4,000亿美元左右；而受全球经济增速放缓的影响，去年沿线国家的基础设施类并购交易同比下降近一半。

报告称，在很多“一带一路”中等收入国家的电力消费拖累其人均国内生产总值（GDP），相信在2017年当地政府将会弥合供应缺口，会看到各地电力项目明显的上升；而且很多“一带一路”的国家铁路网络的普及率相对落后，俄罗斯、哈萨克斯坦和蒙古因位于“一带一路”走廊上，预计铁路项目将明显上升。

同样，许多沿线国家的医院设备的完善不及其老龄化或人口增长的趋势，预计这些国家的医疗保健投资亦将大幅上升。

报告还预计，今年“一带一路”沿线的基础设施行业并购交易将会出现反弹，首先是随着中国经济的成熟度提高和行业整合的需要，国内并购活动将得到反弹；其次“一带一路”整体市场具有更大的增长潜力，将会持续提供一个风险更大但更有吸引性的投资回报。

中国商务部此前数据显示，去年1-8月，中资企业与“一带一路”沿线国家签署了近4,000项新工程合同，规模达698亿美元，较上年同期增长28.3%。（完）