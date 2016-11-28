多数中国企业对增长前景较乐观 热衷于并购与融资--普华永道

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月28日 - 国际会计和咨询公司普华永道周一发布调研报告称，多数中国企业对未来三年企业营收持乐观态度，并且相当多企业热衷于并购与融资活动，以支持企业的扩张。
由普华永道与纽约梅隆等机构共同发起，在今年7-9月间对上百家中国企业高管展开调研，有108家企业给予回复，其中76家为私营企业，32家是在中国内地或海外上市的公司。
根据调研结果，大多数中国企业高管对未来三年企业营收增长前景具有信心。调研显示，从0到10给增长信心打分，0代表“毫无信心”，10代表“极具信心”，近1/4的受访者选择10分，3/4选择6分或6分以上。
并购亦是企业未来两年高度关注的话题，上市公司中有四成企业关注国内并购，近三成对跨境并购感兴趣；私营企业中占比略低，国内和跨境并购的关注度分别达38.2%和22.4%。
在调研中，许多受访者表示，他们对增长的预期和收购计划都将涉及筹措资金，43.8%的上市企业计划在未来24个月内发行债券，逾三成将要增发股票；私营企业更依赖以股权投资带动增长，48.7%的私营企业计划在未来两年内进行股权融资，而计划举债的公司比例仅为两成。
调研还发现，三成私营企业计划在两年内上市，在拟上市的私营企业中，有接近四成企业倾向于海外市场上市或再上市。虽然国内上市可以享受更高估值，但海外上市便利度等原因是他们选择境外上市的主要原因。有超过三分之一的受访者表示，他们最大的担忧就是监管部门审批所需时间。
由于七八百家国内拟上市企业排队等待中国证监会审核，整个上市流程至少需要两年。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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