明年中国面临更多贸易摩擦 涉及新兴市场将大增--普华永道

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透上海9月16日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)最新报告预计，由于全球经济复苏前景的不明朗，2013年下半年至2014年，针对中国的国际贸易摩擦将继续升温，其中，中国与新兴市场国家的贸易救济案数量将会大幅增多，所涉及的金额也将再度走高。
在国际贸易保护主义不断加剧的大背景下,中国近年来成为国际贸易摩擦的多发地。中国商务部统计数据显示，2012年全年共有21个国家发起针对中国的77起贸易救济措施，涉案的金额有277亿美元，同比分别增长11.6%和369%；其中七成案例（54起）与新兴市场和发展中国相关。
“无论是发达国家还是新兴市场，各国采取一些行动限制进口或鼓励本国出口，这类贸易保护主义政策往往在经济不景气时显得最为严重，”普华永道中国国际贸易服务合伙人潘迪文（Damon Paling）表示。
他说，“面对贸易争端，中国制造商与出口商需要调整心态，更积极地应对调查，并且重新审视自身的商业模式、供应链结构，寻找突围策略。”
潘迪文补充称，贸易保护主义不仅造成市场壁垒和行政滋扰，还导致利润侵蚀。反倾销与反补贴的举措正影响着中国的光伏和电信产业，但贸易保护主义的冲击其实远已覆盖其他行业，甚至所有海外市场。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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