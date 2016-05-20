受金融科技冲击 五年后传统金融业将失两成市场份额--报告

路透上海5月20日 - 全球会计和咨询公司--普华永道最新调查报告显示，绝大多数金融机构认为其部分业务正面临着独立的金融科技企业取代的风险。包括中国在内的主要市场，至2020年传统金融业将失去逾两成的市场份额。

该报告源自于普华永道近期对于544位全球金融企业高层的调查以及普华永道DeNovo平台逾4万个专有数据。报告显示，大多数受访者表示，未来五年内最有可能受到金融科技冲击的是消费金融、资金划转与支付两个子领域。

以消费贷款为例，在线平台的兴起为个人与企业间的相互借贷提供了便利，贷款创新体现在采用非传统的数据来源和强大的数据分析来进行风险定价，快速的贷款流程及更低的运营成本。

另外，新一轮变革正在资产管理与保险行业中酝酿。在被问及未来五年金融业有哪些领域最有可能被金融科技打破现有局面时，74%的保险公司选择自己的行业，而其他行为选择保险业的比例仅26%，这说明其他行业并不认为金融科技的影响有这么大，金融科技带来的变革正处于初期阶段。

据普华永道中国金融科技咨询合伙人王建平介绍，金融科技兴起所带来的威胁主要体现在利润、市场份额、客户流失等各方面。

他认为，未来四大技术将影响传统金融，包括大数据、人工智能、人脸识别和区块链。以去中介化和去中心化为特征的区块链，早已成为比特币的底层技术，未来还可以用于实时支付验证、新的在线资产市场（实时联合贷款和资产证券化）、场外证券和衍生品交易等。

金融科技是指金融服务与科技业的动态融合，科技企业对传统金融服务进行革新。据普华永道DeNovo平台上的企业情况，去年金融科技初创公司的融资额达到122亿美元，同比增长了一倍多。（完）