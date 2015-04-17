SunPower将与苹果联手在中国建太阳能电站

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透4月16日 - 光伏面板生产商SunPower(SPWR.O)称，将与苹果(AAPL.O)联手在中国四川省打造两个太阳能电站，合计装机容量40兆瓦。
项目完成后，将由苹果和SunPower项目开发合资公司--四川晟天新能源发展有限公司共有。
SunPower称，项目料于2015年四季度完工，料每年供电最高达8,000万千瓦时。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数