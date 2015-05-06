每台“华龙一号”出口将创造千亿收入 已批量化--中核集团

路透北京5月6日 - 中国核工业集团总经理钱智民周三表示，出口拥有中国自主三代核电技术的“华龙一号”核电机组，每台在其全寿命周期将创造约1,000亿元人民币的收入，而且该机组生产建设已经实现批量化。中国核电设备的出口对带动中国装备制造业“走出去”非常有意义。

他在“华龙一号”新闻发布会上指出，根据各项成本核算，每台“华龙一号”机组的价格保守估计在300亿元人民币左右，“华龙一号”将在国内建设四台示范堆，在国际上中核集团已签订了两台机组合同和四台机组框架协议，且近期还会还将签订部分协议，实际上“华龙一号”已经实现批量化。

“价格大概300亿，还要供燃料，还要给它做技术检修等等运行的支持，整个全寿期一台核电机组大概在1,000亿左右。”钱智民说。

他并表示，中核集团和中广核集团会在“华龙一号”后续的建设过程中不断的将其完善改进。此外在国家层面上对中国核工业“走出去”已经建立了协调机制，在此机制下未来两家企业将继续强强联合。

他并透露，中核集团正和英国等国家进行全方位的核工业合作，联合进行全产业链的研发，并希望有机会进入英国等国际市场参与新能源的建设。

中国国务院此前决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，巩固和提升中国装备制造业国际竞争力，带动有效投资，促进产业结构调整升级和经济稳定增长，推进节能减排和可持续发展。

华龙一号由中广核和中核集团共同研发，去年正式通过国家审批。此前国家已选择两个厂址，即广西防城港和福建福清。由于在核电领域，将产品销往国外要求首先必须在国内有示范厂址或示范堆在建，因此示范堆开始建设以后，华龙一号将具备走出去的条件。

中国广核集团董事长贺禹3月曾表示，中国具有完全自主知识产权的三代核电技术--华龙一号有望向海外输出，中广核正与英国和法国方面达成初步意向，年内有望签署协议。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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