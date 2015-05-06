中核集团称对与阿海珐展开各种形式合作持开放态度

路透北京5月6日 - 中国核工业集团公司(简称“中核集团公司”，CNNC)周三表示，对于与处于亏损状态的法国核电公司阿海珐(Areva)(AREVA.PA)展开各种形式的合作持开放态度。目前阿海珐正在进行重组。

中核集团公司表示，目前只是与阿海珐进行了初步接触，但希望能够加强双方的合作。中核集团与阿海珐在英国的Hinkley Point C核反应堆项目上有合作。

“尤其是阿海珐现在处境艰难，我们应该加深合作，合作既可能是覆盖全产业链，也可以是在铀矿、燃料供应或反应堆建设方面，”中核集团总经理钱智民在媒体吹风会上表示。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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