中核集团称对与阿海珐展开各种形式合作持开放态度

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月6日 - 中国核工业集团公司(简称“中核集团公司”，CNNC)周三表示，对于与处于亏损状态的法国核电公司阿海珐(Areva)(AREVA.PA)展开各种形式的合作持开放态度。目前阿海珐正在进行重组。
中核集团公司表示，目前只是与阿海珐进行了初步接触，但希望能够加强双方的合作。中核集团与阿海珐在英国的Hinkley Point C核反应堆项目上有合作。
“尤其是阿海珐现在处境艰难，我们应该加深合作，合作既可能是覆盖全产业链，也可以是在铀矿、燃料供应或反应堆建设方面，”中核集团总经理钱智民在媒体吹风会上表示。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。