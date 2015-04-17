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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 14:55 BJT

SunPower将与苹果联手在中国建太阳能电站

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月16日 - 光伏面板生产商SunPower 称，将与苹果 联手在中国四川省打造两个太阳能电站，合计装机容量40兆瓦。

项目完成后，将由苹果和SunPower项目开发合资公司--四川晟天新能源发展有限公司共有。

SunPower称，项目料于2015年四季度完工，料每年供电最高达8,000万千瓦时。（完）

编译：李富强 发稿：程芳(完)
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