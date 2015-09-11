未来20年世界核能发电能力料增长超过45%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月10日（记者 Nina Chestney） - 世界核协会周四发布的报告显示，未来20年全球核能发电能力可能增长逾45%，但这仍赶不上控制气候变化所需的增速。
报告预计，随着很多国家建设新的核电站，到2035年，全球核能发电能力将从目前的379吉瓦当量（GWe）增至552吉瓦当量。
国际能源署曾预计，为了让本世纪全球温度上升不高于2摄氏度，核能发电能力需要在2030年达到660吉瓦当量，到2050年需要超过900吉瓦当量。
但是，这需要2014-2040年间每年新的核电站投资达到810亿美元。
“未来五年，核能发电量增速料超越过去20多年的增长步伐，”世界核协会秘书长Agneta Rising说道。
“必须做更多努力才能让核能的贡献满足需求，与其他低碳发电方式一道创造清洁、可负担和可靠的电力供应。”
报告称，为了满足核电增长需要，2035年以前世界需要103,000吨元素铀 ，目前的需求为62,000吨。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。