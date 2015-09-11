未来20年世界核能发电能力料增长超过45%

路透伦敦9月10日（记者 Nina Chestney） - 世界核协会周四发布的报告显示，未来20年全球核能发电能力可能增长逾45%，但这仍赶不上控制气候变化所需的增速。

报告预计，随着很多国家建设新的核电站，到2035年，全球核能发电能力将从目前的379吉瓦当量（GWe）增至552吉瓦当量。

国际能源署曾预计，为了让本世纪全球温度上升不高于2摄氏度，核能发电能力需要在2030年达到660吉瓦当量，到2050年需要超过900吉瓦当量。

但是，这需要2014-2040年间每年新的核电站投资达到810亿美元。

“未来五年，核能发电量增速料超越过去20多年的增长步伐，”世界核协会秘书长Agneta Rising说道。

“必须做更多努力才能让核能的贡献满足需求，与其他低碳发电方式一道创造清洁、可负担和可靠的电力供应。”

报告称，为了满足核电增长需要，2035年以前世界需要103,000吨元素铀 ，目前的需求为62,000吨。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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