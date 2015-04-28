新一代核反应堆可能并不更安全--法国监管机构

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月27日 - 法国核安全监管机构IRSN周一称，法国、俄罗斯、中国和日本等国正在研发的新一代核反应堆可能并不比目前在建的核反应堆更加安全。

IRSN对美国领导的“第四代国际论坛”（Generation IV International Forum）正在设计的六个新型核反应堆进行研究后称，只有钠冷快中子反应堆（SFR）模型的进展有望在本世纪前50年内建造出雏形。

但无法说该模型是否比目前在建的核反应堆更加安全。

“尽管钠冷快中子反应堆技术的安全性可能至少与第三代压水反应堆的安全水平目标相当，但IRSN无法确定钠冷快中子反应堆是否会明显超越该水平，”IRSN称。

IRSN的评论是核安全官员首次对下一代核技术提出公开的重量级批评。第四代国际论坛共有13个成员国，包括英国、韩国和加拿大等。

目前世界上正在运行的超过400个第二代核反应堆中，绝大部分为1970-1990年期间建造的压水堆。