扩大输配电价改革试点范围 将皖鄂宁滇四省纳入--中国发改委

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月15日 - 中国国家发展改革委发文部署加快推进输配电价改革，明确在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南省（区）列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。
发改委网站刊登的通知称，鼓励具备条件的其他地区开展改革试点。试点范围以外地区也要同步开展输配电价摸底测算工作，全面调查摸清电网输配电资产、成本和企业效益情况，初步测算输配电价水平，研究提出推进输配电价改革的工作思路。
通知明确，通过加快输配电价改革，建立健全对电网企业成本约束和收入监管机制，对电网企业监管由现行核定购电售电两头价格、电网企业获得差价收入的间接监管，改变为以电网资产为基础对输配电收入、成本和价格全方位直接监管。
同时，积极稳妥推进电价市场化，结合电力体制改革，把输配电价与发售电价在形成机制上分开，分步实现公益性以外的发售电价格由市场形成。
加快推进输配电价改革，旨为推进电力体制改革、有序放开发售电价格、转变政府监管方式奠定基础。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数