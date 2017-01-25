热点问答：PIMCO基金经理Amey预测英国经济放缓 英镑或进一步贬值

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦1月24日 - 英国最高法院周二判决，未经议会批准不得启动英国脱欧程序。随后，太平洋投资管理公司(PIMCO)的英镑投资组合管理人Mike Amey表示，2017年英国经济可能放缓。
英国最高法院周二裁决，首相特雷莎梅必须获得议会同意后，才能展开英国退欧正式程序。这就让反对其脱欧计划的议员们有机会加以修改。
Amey在路透全球市场论坛上亦表示，英镑可能进一步走软，他对于固定收益资产的看法已变得益发谨慎。
以下为此次谈话的节选：
问：你如何看最高法院今天上午做出的裁决：有什么变化吗？
答：没有。我认为该裁决符合预期，不过我认为，市场对于启动退欧程序需获得地方议会同意的风险，比政府推翻最初裁决更加敏感。
问：你认为英国经济前景如何？
答：我们对英国经济的展望是，2017年将会放缓。好消息是，经济以良好势头进入2017年。我们的基本展望是，消费者支出将会放缓，但GDP增速在2017年仍会保持在1-1.5%左右。
问：英镑是否已跌到底，比如兑欧元？
答：我们的看法是，英镑仍可能进一步有所贬值，可能兑美元比兑欧元贬值多一些，但美元情况和英镑差不多。
问：自6月脱欧公投以来，你们的整体投资策略有什么改变吗？
答：在脱欧公投之后，英国公债收益率立即大涨，我们很幸运，押对了方向。但是，过去一两个月，我们对于英国利率变得更加谨慎，部分因为英国经济状况比预期好得多，另外继这波大涨之后，我们采取了较偏重防御的立场。
问：你认为英国退欧将在多长时间内完成--两年可以吗？
答：我们认为政府的策略是，开始脱欧谈判时先假设英国将脱离单一市场和关税同盟。如果没有协商的空间，企业可利用这两年时间为脱欧之后做好打算。若双方愿意协商脱欧，则两年窗口期将可能延长；不过我们现阶段的假设是，英国将在2019年第一季结束前退欧。
问：债券市场近几年的牛市已经触顶了吗？
答：我们认为，债券收益率(殖利率)不会大幅上升，这在很大程度上是由于我们认为债券总量较大、人口老龄化和银行业监管收紧等挑战，将继续拖累全球增长，进而限制升息空间。这并不是说政策利率不会出现周期性上调，美国就有可能实施周期性升息；不过债券收益率能否出现幅度远超市场当前预期的持续上涨，我们则抱有更加怀疑的态度。
(这篇采访是在路透全球市场论坛(Reuters Global Markets Forum)--一个基于路透Eikon平台的网上论坛进行的。浏览更多内容或进入论坛，请点选：here)
(完)
(编译 郑茵/张涛/徐文焰；审校 张若琪/王兴亚/杜明霞)
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