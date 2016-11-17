热点问答：当前日圆汇率可能导致通胀升速超预期--前日本央行委员

路透11月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，如果日圆/美元汇率保持在目前110日圆左右的水平几个月，则日本通胀率将更快地变成正值，快于日本央行的预测。

白井早由里今年3月结束在日本央行的任期。她对路透全球市场论坛表示，日本央行采取的控制收益率曲线的政策，可能导致信贷扭曲并造就“僵尸企业”。

以下是白井早由里对话节选：

问：你认为日本央行在降息方面能走多远？

答：在日本，几乎没人支持进一步降息。因此，除非(日圆)大幅升值，否则日本央行可能维持现状。

问：日圆汇率是日本央行目前利率调整的唯一考虑因素吗？

答：很不幸，我认为是这样。在量化质化宽松举措实施的第一年2013年，正是(日圆)大幅贬值推升了通胀预期及实际通胀率。因此，贬值是最重要的因素。我必须承认这一点。

目前而言，收益率曲线控制策略是可以维持的。但如果持续很长时间，将造成日本公债市场更大程度的扭曲，并造成信贷扭曲，这将间接支撑“僵尸企业”。那将会压制潜在国内生产总值(GDP)增长率。

现在有很多的僵尸企业。他们有大量员工，凭借低利率和政府扶持得以生存。如果不能独立生存的企业倒闭，工人可以进入新的企业。这将有利于日本经济。

问：您对特朗普赢得大选以来的市场波动有何看法？

答：有些出人意料。这对日本央行和政府来说也许是好消息。明年初开始的物价上涨有可能加快速度，但我们还要看这种趋势是否持续。

如果日圆兑美元在目前的110日圆水平保持几个月，日本通胀率转为正值就会比央行最近预测的稍快一些。

如果特朗普能够让市场继续认为监管将放宽、美联储会升息以及基础设施建设支出即将到来，那现在或许是日本央行开始逐步撤出刺激政策的好时机。

日本央行应该从期限溢价的角度出发，重新考虑10年期公债收益率处在零水准是否过低。如果央行推高10年期券的收益率，那么现在就应逐步减少刺激。我认为日本央行不应把债券收益率在零水平附近保持太长时间。

问：这会如何影响日本央行的经济预估和货币政策决定？

答：作为货币政策决策官员，应当着眼于大趋势，而非几天的市场变化。我认为，日本央行和政府希望看到日圆进一步贬值，因为这可能有助于该央行实现2%的通胀率目标，并推动股价上涨，它们之间有正相关性。

问：日圆兑美元能跌至125水平吗？

答：100-110区间为合理水平。企业普遍希望汇率保持在该水平。若日圆兑美元跌至125，则是被低估了。

如果日圆兑美元跌至120-125区间，消费者会受到冲击，因为他们的实际收入是下降了。然后会有逆转的机会。这种情况下可能会出现一些作用力，导致日圆回到我上述提到的区间。

这个作用力是指市场力量。首先，日本通胀率低于美国，而且会一直低于美国。其次，日本经常帐顺差与GDP之比为3%。日本持有净海外资产。这些因素会把日圆推到合理的区间。(完)