韩国个股：浦项钢铁首报初步获利预估，料钢铁涨价推动Q1营业利润增82%

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
路透首尔3月30日 - 韩国浦项钢铁(POSCO)周四称，预估第一季营业利润有望跳增82%，超出分析师预期，因钢铁价格涨速跑赢原材料成本。浦项钢铁为全球第四大钢铁生产商。
这是浦项钢铁首次公布初步获利预估数据，其预计1-3月营业利润约为1.2万亿(兆)韩元(10.7亿美元)，路透所调查16位分析师对平均预估值为实现营业利润8,160亿韩元，该公司上年同期实现营业利润6,598亿韩元。
浦项钢铁还预计第一季营收增长17%至14.6万亿韩元。该公司料将于下个月公布第一季最终业绩数据。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。