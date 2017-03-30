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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 15:17 BJT

韩国个股：浦项钢铁首报初步获利预估，料钢铁涨价推动Q1营业利润增82%

路透首尔3月30日 - 韩国浦项钢铁(POSCO)周四称，预估第一季营业利润有望跳增82%，超出分析师预期，因钢铁价格涨速跑赢原材料成本。浦项钢铁为全球第四大钢铁生产商。

这是浦项钢铁首次公布初步获利预估数据，其预计1-3月营业利润约为1.2万亿(兆)韩元(10.7亿美元)，路透所调查16位分析师对平均预估值为实现营业利润8,160亿韩元，该公司上年同期实现营业利润6,598亿韩元。

浦项钢铁还预计第一季营收增长17%至14.6万亿韩元。该公司料将于下个月公布第一季最终业绩数据。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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