第一季人工智能领域并购加速 科技巨头发力

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透旧金山5月26日 - 据研究公司CB Insights，今年第一季有总计34家人工智能初创企业被收购，是上年同期的两倍多。
寻求增强在人工智能领域的领先地位或弥补缺失业务的科技巨头，是最积极的买家。据CB Insights，Alphabet (GOOGL.O)旗下的谷歌自2012年以来已收购了11家人工智能初创公司，收购数量居第一位，排在其后的分别是苹果(AAPL.O)、Facebook (FB.O)和英特尔(INTC.O)。
这些公司未就他们的收购策略置评。苹果的一位发言人证实近来收购了Lattice Data，这是一家专门从事非结构化数据处理的初创企业。
第一季还出现了迄今为止规模最大的交易之一，即福特汽车(F.N)向Argo AI投资10亿美元。Argo AI由谷歌和优步(Uber)的前无人驾驶团队高管创建。
行业观察人士称，初创企业寻求深入研究把人工智能应用于健康和零售等特定领域，而非与成熟企业直接竞争。
“你将看到的情况是，大型业者将构建平台服务，而初创企业则将更多转向实用型的智能应用程序(app)，”Madrona Venture Group的董事总经理Matt McIlwain说。
例如，医疗保健初创企业Forward就利用人工智能来处理数据，帮助生成医生建议。
“对于确实希望专注于核心人工智能问题的人而言，待在较大的公司非常有意义，”Forward的执行长Adrian Aoun说，“但对于真正希望证明一个新天地，一个新领域的人而言，单干更有意义。”Aoun曾在谷歌就职。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
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