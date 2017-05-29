第一季人工智能领域并购加速 科技巨头发力

路透旧金山5月26日 - 据研究公司CB Insights，今年第一季有总计34家人工智能初创企业被收购，是上年同期的两倍多。

寻求增强在人工智能领域的领先地位或弥补缺失业务的科技巨头，是最积极的买家。据CB Insights，Alphabet (GOOGL.O)旗下的谷歌自2012年以来已收购了11家人工智能初创公司，收购数量居第一位，排在其后的分别是苹果(AAPL.O)、Facebook (FB.O)和英特尔(INTC.O)。

这些公司未就他们的收购策略置评。苹果的一位发言人证实近来收购了Lattice Data，这是一家专门从事非结构化数据处理的初创企业。

第一季还出现了迄今为止规模最大的交易之一，即福特汽车(F.N)向Argo AI投资10亿美元。Argo AI由谷歌和优步(Uber)的前无人驾驶团队高管创建。

行业观察人士称，初创企业寻求深入研究把人工智能应用于健康和零售等特定领域，而非与成熟企业直接竞争。

“你将看到的情况是，大型业者将构建平台服务，而初创企业则将更多转向实用型的智能应用程序(app)，”Madrona Venture Group的董事总经理Matt McIlwain说。

例如，医疗保健初创企业Forward就利用人工智能来处理数据，帮助生成医生建议。

“对于确实希望专注于核心人工智能问题的人而言，待在较大的公司非常有意义，”Forward的执行长Adrian Aoun说，“但对于真正希望证明一个新天地，一个新领域的人而言，单干更有意义。”Aoun曾在谷歌就职。(完)