第一季亚洲企业景气指数微升

* 汤森路透/英士国际商学院第一季亚洲企业景气指数从63升至65

* 东南亚企业信心最大，因国内消费强劲

* 带动中国、日本和韩国出口的企业担心全球经济前景

路透新加坡3月20日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)发布的最新亚洲企业信心调查显示，亚洲顶尖企业对其前景感到忧心，特别是那些带动中国、日本和韩国出口的企业；而东南亚企业则最具信心，因当地消费力道强劲。

和过去一年半以来的调查结果一样，全球经济不确定性名列亚洲各国及各行业的最大风险，而且是企业保持警惕情绪的主因，尽管全球流动性充沛正令多数经济体获益。

汤森路透/英士国际商学院第一季亚洲企业景气指数升至65，去年第四季为较前季上升1点至63。指数高于50显示整体前景乐观。

东南亚企业信心大多乐观，这要归功于政府推动投资基础建设以及强劲的国内支出。马来西亚和菲律宾的企业最为乐观，景气指数均为100。

“我认为今年迄今的好消息就是某种一致性。我们持续看到对马来西亚、菲律宾，甚至印尼的GDP都有温和的上调，”私人银行Coutts的亚洲与中东投资长Gary Dugan说。

“人们继续享受着同样的旧有规律，即成长步伐超过预估，企业因此录得高于预期的良好获利，”Dugan称。

欲浏览信心调查与MSCI明晟亚太地区(除日本)指数相关图表，请点选：(link.reuters.com/zyh76t)。

欲浏览对企业前景构成的最大风险相关图表，请点选：(link.reuters.com/xyh76t)。

中国、日本和韩国的公司乐观程度最低，景气指数为50。中国公司的企业景气指数在2012年第四季达到64。

在整个亚太地区，成本的不断上升是企业面临的第二大风险，其次是监管不确定性、政局不稳和外汇波动。

金融企业信心指数升至一年来最高水准，有四家业者称前景正面，且无一给出负面展望。房地产业者的信心也更乐观；资源业的企业也属乐观。

这份调查查访了11个亚太国家的共计100名企业高管，包括韩国现代重工(009540.KS)、东芝(6502.T)和PT Bumi Resources (BUMI.JK)等企业。在回覆调查的93个主管中，近69%的展望为中性，约30%为正面，1%称前景负面。

调查是汤森路透和英士国际商学院(INSEAD)在3月4-15日进行。

**印度失去动能，日本改善**

印度企业信心下降，指数从12月的100拉低至80，称最大的障碍是成本增加。

亚洲各地货币政策各异，部分央行处于宽松模式，但有些央行则密切监视通胀和资金流动的影响。韩国及新西兰央行本月都维持利率不变，其各自的相关当局均伺机支持经济增长，但仍留意通胀。

调查显示，日本企业信心略有升高，但全球经济环境、汇率波动及物价上涨，仍构成主要障碍，抑制日本企业信心由12月触及的2012年低点强劲反弹。

食品及饮料企业的信心最为强劲，第一季信心指数为88，为2009年开始这项调查以来最高。

国内消费成长加上可取得融资管道，是推动东南亚经济成长的主要因素。

“多数东南亚国家联盟(ASEAN)的国内消费都很强劲，我认为这是当地企业很有信心的关键原因，”摩根士丹利ASEAN股市分析师Hozefa Topiwalla称。

Topiwalla指出，之前几次的景气周期，融资是一大抑制因素，这次则情况不同，企业融资并未受到影响。(完)

(编译 杜明霞/侯向明/张若琪/蔡美珍; 审校 李婷仪/隋芬)

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