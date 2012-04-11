一季度中国乘用车销量罕见同比下降

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 3月乘用车销量为140万辆,同比增长4.54%--中汽协
* 季度同比下降但3月环比大增,全年完成正增长应无悬念
* 季度销量自主品牌比重下降
路透北京4月11日电---背负着高基数的重担,又缺乏激励政策的助推,2012年一季度中国乘用车销量出现了罕见的同比回落.不过月度销量明显回暖,全年完成正增长应无悬念.
中国汽车工业协会周三公布,2012年3月共销售乘用车140万辆,同比增长4.54%,但环比大幅增长15.4%.今年一季度共销售乘用车377.37万辆,同比下降1.25%.
"二季度开始伴随去年基数的走低,预计乘用车将有所好转;下半年通用、大众等车企陆续有产能释放和新推出,有望提振销量;全年来看乘用车板块仍有望实现8-9%的销量增长."中银国际研究报告指出.
中汽协新闻稿也指出,乘用车市场需求继续呈现稳定增长,季节性回暖势头开始显现.
中汽协助理秘书长朱一平在发布会现场则表示,"一季度汽车产销同比小幅下降,主要原因是上年同期基数较高.根据今年一季度完成情况,今年全年实现正增长可能性大於负增长."
莫尼塔投资亦在报告中称,一季度的实际销量情况略弱於年初预期,但全年达到7-8%的市场普遍增速预期并不难;二季度的整体汽车销量增速有望达到20%;同时看好乘用车市场改善的确定性.
中汽协数据并显示,今年3月整体汽车市场共销售183.86万辆,环比增长17.33%,同比增长1.02%;一季度销售汽车479.27万辆,同比下降3.40%.
**自主品牌份额下降**
中汽协数据显示,一季度自主品牌乘用车的市场份额同比下降.3月份表现虽有好转,但环比增幅仍稍逊於整体乘用车销量增速.
当月乘用车自主品牌共销售60.36万辆,环比增长14.79%,同比下降1.68%.一季度,乘用车自主品牌共销售161.78万辆,同比下降8.10%,占乘用车销售总量的42.87%,占有率同比下降3.19个百分点.
合资品牌中,3月份日系、德系和法系与上月相比占有率有所增长,一季度日系、德系、美系占据销售榜前三位,销量分别为70.70万辆、62.57万辆和41.95万辆,市场占比分别为18.73%、16.58%和11.12%.
3月,基本型乘用车(轿车)销售93.55万辆,环比增长12.96%,同比增长2.21%;MPV销售4.52万辆,环比增长7.59%,同比增长0.42%;SUV销售17.62万辆,环比增长26.79%,同比增长32.38%.
3月销量排名前十位的轿车品牌依次是：凯越、赛欧、捷达、帕萨特、宝来、朗逸、科鲁兹、卡罗拉、桑塔纳和天籁.
当月销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、一汽丰田、神龙、奇瑞、吉利和长安福特.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
4.54% 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% (完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
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