一季度末中国城镇登记失业率为4.1%

路透北京4月25日 - 中国人力资源和社会保障部发言人尹成基周四表示，一季度末城镇登记失业率4.1%，就业局势保持基本稳定。同时探索开展31个大中城市就业形势统计月报制度，加强就业失业监测和形势分析。

中国网的直播援引尹成基的话称，1-3月，城镇新增就业人数342万人，城镇失业人员再就业人数137万人，就业困难人员就业人数42万人。3月底，全国社会保障卡持卡人数达到3.69亿人，比上年底增加0.28亿人。