一季度末中国城镇登记失业率为4.1%

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京4月25日 - 中国人力资源和社会保障部发言人尹成基周四表示，一季度末城镇登记失业率4.1%，就业局势保持基本稳定。同时探索开展31个大中城市就业形势统计月报制度，加强就业失业监测和形势分析。
中国网的直播援引尹成基的话称，1-3月，城镇新增就业人数342万人，城镇失业人员再就业人数137万人，就业困难人员就业人数42万人。3月底，全国社会保障卡持卡人数达到3.69亿人，比上年底增加0.28亿人。
自2010年9月底，中国城镇登记失业率就为4.1%，该数据已持续三年未变。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。