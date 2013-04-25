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中国财经 | 2013年 4月 25日 星期四 11:18 BJT

一季度末中国城镇登记失业率为4.1%

路透北京4月25日 - 中国人力资源和社会保障部发言人尹成基周四表示，一季度末城镇登记失业率4.1%，就业局势保持基本稳定。同时探索开展31个大中城市就业形势统计月报制度，加强就业失业监测和形势分析。

中国网的直播援引尹成基的话称，1-3月，城镇新增就业人数342万人，城镇失业人员再就业人数137万人，就业困难人员就业人数42万人。3月底，全国社会保障卡持卡人数达到3.69亿人，比上年底增加0.28亿人。

自2010年9月底，中国城镇登记失业率就为4.1%，该数据已持续三年未变。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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