第一季欧元区经济料萎缩0.2% 各国表现分歧扩大

分析：不论欢迎与否 欧洲央行购债行动碾压德国短债收益率
路透伦敦2月28日 - 德国短期借款成本业已降至纪录低位，但仍有下行空间。面临货币刺激政策缺乏合格债券可买局面的欧洲央行，在近期调整规则之后将买入更多的较短期债券。
* 欧元区今年第一季经济料萎缩0.2%
* 经济形势分歧,德国料现增长,但意大利和西班牙料萎缩
路透布鲁塞尔5月15日电---周二将公布的数据或显示,了无生气的欧元区经济2012年初料在仅仅三年来第二度陷入衰退,因债务危机吞噬南欧洲,使其不断向下沉沦,与德国的分歧也更为扩大.
路透调查的分析师预估,欧元区区内生产总值(GDP)第一季料萎缩0.2%,继2011年第四季萎缩0.3%後继续收缩,陷入衰退.
企业和家庭几乎未能摆脱2009年全球金融危机,重新陷入深渊,因政府减少支出以削减预算赤字、企业冻结投资计划,使经济无法重回成长.
制造业、消费者信心和企业信心意外收缩,加上欧元区每10个劳工中就有一人失业,摧毁了今年初认为欧元区将能避免衰退的乐观情绪.
"欧元区经济走向衰退,短期内不太可能复苏."花旗集团驻伦敦经济分析师Jurgen Michels表示."这在程度上肯定不会那麽温和,且持续的时间或许比政策制定官员预期的要久."
欧元区17国中最大经济体--德国是少数可能幸免厄运的国家,今年第一季料成长0.1%;法国第一季经济产出或为持平.
至于区内其他国家,改革和减赤正赔上增长,且使之难以达成欧盟规定的目标,从而引发如此大刀阔斧撙节是否明智的质疑.
"欧元区的分歧愈来愈大,特别是最需进行结构性改革的二线国家严重衰退,而德国的表现则较突出."荷兰银行的Joost Beaumont称.
欧元区第三大经济体--意大利继去年第四季经济下滑0.7%後,今年1-3月料萎缩0.6%,呈现出这种分歧的缩影
西班牙第一季GDP下滑0.3%後,已处於衰退.
即便较富裕的荷兰经济产出也料下滑0.2%,使其陷入衰退,恰凸显了这场危机造成的伤害.
"我们可能至少整个2012年都处於衰退中.海外对欧元区商品的需求或许有一些增加,但区内需求的状况看来相当低迷."花旗集团的Michels表示.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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