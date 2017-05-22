第一季德国对美国出口同比增长8% 尽管受到保护主义威胁

路透柏林5月22日 - 周一公布的数据显示，今年第一季德国对美国的出口同比增长8%，暗示尽管美国总统特朗普发出保护主义言论，但德美双边贸易蓬勃发展。

由于1-3月德国客户从美国进口的商品减少，第一季德国与美国的贸易顺差扩大至近140亿欧元。这是德国与单一国家的最大双边贸易顺差。(完)