第一季德国对美国出口同比增长8% 尽管受到保护主义威胁

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透柏林5月22日 - 周一公布的数据显示，今年第一季德国对美国的出口同比增长8%，暗示尽管美国总统特朗普发出保护主义言论，但德美双边贸易蓬勃发展。
路透看到的德国联邦统计局数据显示，今年第一季美国客户买入291亿欧元(325亿美元)的德国产品，美国持续成为德国产品最大客户。
由于1-3月德国客户从美国进口的商品减少，第一季德国与美国的贸易顺差扩大至近140亿欧元。这是德国与单一国家的最大双边贸易顺差。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。