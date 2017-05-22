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国际财经 | 2017年 5月 23日 星期二 06:36 BJT

第一季德国对美国出口同比增长8% 尽管受到保护主义威胁

路透柏林5月22日 - 周一公布的数据显示，今年第一季德国对美国的出口同比增长8%，暗示尽管美国总统特朗普发出保护主义言论，但德美双边贸易蓬勃发展。

路透看到的德国联邦统计局数据显示，今年第一季美国客户买入291亿欧元(325亿美元)的德国产品，美国持续成为德国产品最大客户。

由于1-3月德国客户从美国进口的商品减少，第一季德国与美国的贸易顺差扩大至近140亿欧元。这是德国与单一国家的最大双边贸易顺差。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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