第一季全球消费者信心上升 美日尤甚

路透伦敦5月1日 - 周三公布的一项调查显示，全球消费者信心在第一季上升，其中美国、日本和北欧地区尤其明显。

尼尔森进行的调查显示，印尼超越印度成为全球最乐观的消费者市场。日本的消费者信心达到2006年来最高，尽管日本民众对未来看法仍保持谨慎。

南欧消费者仍在最悲观的行列，该地区财政节支措施推动失业率升至纪录高位。

全球60%的市场都出现信心改善迹象，去年第四季仅有33%。

按地区看，北美消费者未来12个月支出意愿最积极，42%的当地受访民众称计划在非生活必要项目上做一些支出。这比北美地区过去三年平均33%的水平高出很多，亚太地区此次调查这一比例是39%。

加拿大消费者乐观程度在本次调查中排名前10，但美国消费者对前景比较谨慎。

尼尔森全球消费者信心指数在第一季上升2个点，至93，上一季下滑1个点。该指数低于100，则意味着消费者对前景偏于悲观。

葡萄牙是最悲观的市场，其次为希腊。不过希腊分数已经比上季有所改善。

“我们猜测对欧债危机扩散到非衰退国家的忧虑在第一季可能有所缓解。”尼尔森旗下The Cambridge Group的首席经济分析师Venkatesh Bala称。

“不过，包括希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙在内的经济困难国家，劳动力市场疲软，加上最近塞浦路斯金融危机，进一步表明欧洲经济情况脆弱，继续阻碍该地区全面复苏。”(完)

(编译 程琳; 审校 高琦)

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