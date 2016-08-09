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国际财经 | 2016年 8月 9日 星期二 10:33 BJT

第一季全球不锈钢产量同比增长0.4% 受中国增产推动

路透伦敦8月8日 - 周一的行业数据显示，第一季全球不锈钢产量较上年同期增长0.4%，因为尽管中国承诺降低过剩产能，但中国钢厂还是增加了产量。

国际不锈钢论坛(ISSF)表示，第一季全球不锈钢产量增长至1,030万吨，中国产量上扬3.8%至520万吨。

中国承诺今年削减钢铁总产能约4,500万吨，到2020年削减1.4亿吨，以应对产能过剩。中国不锈钢产量占全球半数。

中国钢铁出口强劲引发全球贸易紧张，全球多个国家对包括不锈钢在内的中国钢铁产品征收反倾销税。

ISSF表示，中、东欧的不锈钢产量增长0.7%，除中国之外的亚洲地区产量增长1.2%。美洲产量下滑16.4%，西欧下降2.6%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王颖)

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