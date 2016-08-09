第一季全球不锈钢产量同比增长0.4% 受中国增产推动

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月8日 - 周一的行业数据显示，第一季全球不锈钢产量较上年同期增长0.4%，因为尽管中国承诺降低过剩产能，但中国钢厂还是增加了产量。
国际不锈钢论坛(ISSF)表示，第一季全球不锈钢产量增长至1,030万吨，中国产量上扬3.8%至520万吨。
中国承诺今年削减钢铁总产能约4,500万吨，到2020年削减1.4亿吨，以应对产能过剩。中国不锈钢产量占全球半数。
中国钢铁出口强劲引发全球贸易紧张，全球多个国家对包括不锈钢在内的中国钢铁产品征收反倾销税。
ISSF表示，中、东欧的不锈钢产量增长0.7%，除中国之外的亚洲地区产量增长1.2%。美洲产量下滑16.4%，西欧下降2.6%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。