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中国财经 | 2017年 4月 27日 星期四 14:20 BJT

中国一季度黄金消费量同比增14.73% 金条避险需求大幅上升

路透北京4月27日 - 新华社周四援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。

报导称，黄金首饰企业借助“春节”等假日开展活动去库存，在黄金首饰制造需求明显下滑的背景下，实现了黄金首饰销售的小幅上升。黄金金条销售继续大幅上升，主要由于黄金的货币属性逐渐被大众所认知，被越来越多的人们当做避险保值工具。

一季度黄金消费量中，黄金首饰170.93吨，同比增长1.40%；金条101.19吨，同比增长60.18%；金币2.50吨，同比下降67.11%；工业及其他29.52吨，同比增长14.60%。

报导并称，一方面，因黄金价格长期低位徘徊，国内黄金企业濒临亏损，黄金产出量受到影响；另一方面，按照国家供给侧改革的要求，黄金矿业加速“瘦身健体”，淘汰落后产能并加大技术改造力度，造成2017年一季度产量下降。

价格方面，受韩国萨德事件、叙利亚冲突以及法国、德国大选等因素的影响，2017年一季度，黄金价格自年初最低的1,146美元/盎司，反弹至最高1,264美元/盎司，其一季度平均价格为1,220美元/盎司，同比增长3.06%，维持去年四季度以来的震荡趋势。

数据显示，2017年一季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共1.14万吨，同比微增0.60%，成交额3.11万亿元人民币，同比增长9.84%；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共1.09万吨，同比下降51.02%，成交额3.00万亿元，同比下降46.85%。（完）

(发稿 陈君；审校 曾祥进)

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