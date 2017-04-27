中国一季度黄金消费量同比增14.73% 金条避险需求大幅上升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 新华社周四援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。
报导称，黄金首饰企业借助“春节”等假日开展活动去库存，在黄金首饰制造需求明显下滑的背景下，实现了黄金首饰销售的小幅上升。黄金金条销售继续大幅上升，主要由于黄金的货币属性逐渐被大众所认知，被越来越多的人们当做避险保值工具。
一季度黄金消费量中，黄金首饰170.93吨，同比增长1.40%；金条101.19吨，同比增长60.18%；金币2.50吨，同比下降67.11%；工业及其他29.52吨，同比增长14.60%。
报导并称，一方面，因黄金价格长期低位徘徊，国内黄金企业濒临亏损，黄金产出量受到影响；另一方面，按照国家供给侧改革的要求，黄金矿业加速“瘦身健体”，淘汰落后产能并加大技术改造力度，造成2017年一季度产量下降。
价格方面，受韩国萨德事件、叙利亚冲突以及法国、德国大选等因素的影响，2017年一季度，黄金价格自年初最低的1,146美元/盎司，反弹至最高1,264美元/盎司，其一季度平均价格为1,220美元/盎司，同比增长3.06%，维持去年四季度以来的震荡趋势。
数据显示，2017年一季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共1.14万吨，同比微增0.60%，成交额3.11万亿元人民币，同比增长9.84%；上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共1.09万吨，同比下降51.02%，成交额3.00万亿元，同比下降46.85%。（完）
(发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。