中国一季度黄金消费量同比增14.73% 金条避险需求大幅上升

报导称，黄金首饰企业借助“春节”等假日开展活动去库存，在黄金首饰制造需求明显下滑的背景下，实现了黄金首饰销售的小幅上升。黄金金条销售继续大幅上升，主要由于黄金的货币属性逐渐被大众所认知，被越来越多的人们当做避险保值工具。