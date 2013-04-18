一季度地价同比延续升势 二季度料温和上涨--报告

路透北京4月18日 - 中国土地市场延续去年四季度以来的升温态势.国土资源部下属土地勘测规划院周四发布报告显示,2013年一季度各用途地价环比、同比增长率持续上升，并预计二季度城市地价总体水平继续温和上涨。

该院在2013年一季度全国主要城市地价监测报告中称，国际经济形势复杂，国内经济温和复苏，流动性仍处高位是一季度以来地价持续上涨的宏观背景。

而楼市新政实施前，“末班车”效应明显，预期波动，房地产市场各项指标上升明显，成为影响商住地价变化的重要力量。

监测显示，2013年第一季度，全国主要监测城市地价总体水平为3,175元／平方米，环比增长1.47%，同比增3.86%，均高于上月，同比增幅持续两个季度上涨。其中住宅和商服地价增速较快。

对于二季度的土地、房地产市场形势，报告提出要密切关注市场态势，跟踪研究“国五条”背景下各地不同调控措施的影响机制和市场的差异化表现；坚决避免城镇化沦为“房地产化”和“造城运动”的风险；在探索房地产市场调控长效机制的同时，尽快公布相关制度建设的时间节点与量化目标。

在住宅地价方面，一季度，住宅地价环比上涨的城市由上一季度的94个减至92个，54个城市的涨幅稳定在-1%和1%之间，涨幅超过3.0%的城市共计8个，其中东部城市虽然占居主要席位，但中、西部个别城市涨幅却相对更高，体现出当前市场的分化，一些以往地价相对较低的城市受近年基础设施集中投入和经济后发优势的影响，地价出现阶段性跃升。

此外，一线城市住宅地价全部环比上涨，二线城市中除哈尔滨外全部上涨；三线城市上涨的城市占总个数的81.15%，但其中半数涨幅低于1%。住宅地价变化态势与房价总体趋同。

国家统计局周四稍早公布的3月70个大中城市新建住宅销售价格同比和环比涨幅均扩大，据路透测算，分别上涨3.6%和1.2%，高于上月的2.1%和1.1%，且同比和环比上涨的城市个数分别增至67和68个。

国土部周二公布今年全国住房用地供应计划为15.08万公顷，计划高于去年实际完成的11.08万公顷，但较去年15.93万公顷的目标有所下调。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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