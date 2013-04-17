一季度求才求职比升至有纪录来最高

路透北京4月17日 - 中国一季度经济增速再度放缓，同期求才求职比进一步升至1.10的有纪录以来最高点，且为连续十个季度大于1的均衡水平。投资银行野村认为，这暗示中国经济增速已接近潜在水准，年内余下时间料继续放缓。

中国人力资源和社会保障部日前公布数据显示，在其监测的101个城市中，一季度岗位空缺与求职人数的比率约为1.10，较上季度和去年同期升幅均为0.02，为自2001年开始公布该数据以来的最高值。

“劳工市场紧俏暗示经济增速接近潜在水准，支持我们对潜在增速降至7-7.5%的判断，”野村首席中国经济学家张智威称。

他并认为，这同时也意味着信贷增长亦将放缓，因为政府把更多注意力放在控制日益升高的金融风险，而非是努力提振短期经济增速。

该投行重申其对今年余下时间受政策进一步收紧影响，中国经济增速将放缓的判断。

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。

数据发布后，多家金融机构纷纷调降对2013年中国全年经济成长率的预估，这其中就包括野村。野村将其估值从7.7%调降至7.5%，同时还将居民消费价格指数（CPI)全年增幅预估从3.5%下调至3.1%；并预计今年不仅不会加息，政策进一步放宽亦不太可能。

人保部数据显示，与去年同期相比，一季度西部地区市场供求人数有所增长，东、中部市场供求回落；若和上季度相比，三大区域市场供求均较大幅度增长，中西部地区市场供求涨幅高于东部地区。

此外，八成以上的用人需求集中在制造业、居民服务和其他服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业和建筑业等领域。不过和去年同期相比，制造业和建筑业等领域用人需求增长，而批发和零售业、住宿和餐饮业的用人需求减少幅度较大。(完)

欲览数据详情，请点击中国人保部网站 (here)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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