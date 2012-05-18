二季度中国经济料继续减速--国家信息中心(更新版)

(新增更多细节和内容)

* 二季度经济延续递减态势,GDP增幅料落至7.5%

* CPI同比上涨3.3%左右,PPI下降0.6%左右

* 政策应加大预调力度,落实结构性减税

* 可继续下调存准和实行非对称利率下调

路透北京/上海5月18日电---中国国家信息中心周五发布报告称,受房地产调控和外需减弱等因素影响,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右.

刊登在中国证券报的报告建议应加大宏观经济政策预调微调力度,落实结构性减税,继续下调存款准备金率和实行非对称利率下调,降低企业融资成本,保持经济平稳较快增长.

"总体来看,当前经济减速主要是房地产调控和外需减弱等因素造成的,是产业转型升级期必须面对的阵痛."报告称.

报告称,在国内总需求放缓的背景下,二季度物价上涨压力略有缓解,初步预计居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%左右,工业生产者出厂价格指数(PPI)下降0.6%左右.

报告提到,今年以来中国经济增速低於预期,特别是4月份主要宏观经济指标呈全面趋弱态势,但就业形势表现良好,因而不必过於担忧经济增速适度减缓.同时,中国在区域经济结构、收入分配结构等结构调整方面取得了一定进展.

中国一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低.4月出口同比增速降至4.9%,进口增速大降至0.3%,规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低於预期.

**应继续降准和下调贷款利率**

报告建议,通胀压力减弱,经济下行风险上升的背景下,应保持社会流动性总量宽松,根据外汇占款增长变化,适时下调存款准备金率,释放适度宽松政策信号,打消市场主体的紧缩预期.

中国人民银行宣布将从周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.而中国4月外汇占款则出现年内首降.

同时建议实行非对称利率下调政策,可考虑下调贷款基准利率或适当放宽贷款利率下浮的幅度限制,并着力清理规范银行贷款的各种收费,缓解企业过高融资成本.考虑到目前CPI回落基础不稳固,为稳定通胀预期,保持现在存款基准利率水平.

报告还建议,当前实体经济面临转型升级压力,特别是小微企业面临劳动力、资源成本上升较快、融资成本过高等突出问题,应适度加大宏观政策预调微调的力度,进一步加快结构调整步伐,积极落实结构性减税,加大技术改造支持力度,大幅降低企业融资成本等,以保持经济平稳较快增长.(完)

--发稿 李宏薇/沈燕; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。