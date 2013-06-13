第二季美国企业执行长对经济看法略有改善--调查

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透6月12日 - 美国企业圆桌会调查显示，美国企业执行长预计未来六个月将会增加招聘，营收也将温和改善，这对于美国经济来说是略微乐观的迹象。
企业圆桌会周三公布的企业执行长经济展望指数在第二季升至84.3，第一季和去年第四季分别为81和65.5。该指数高于50则表示预期经济成长。
约有32%的受访执行长表示，预期在未来六个月内增加招聘员工，较前次调查略有改善。但26%的执行长认为会裁员，较前次调查增加1个百分点。
企业圆桌会认为，美国债务危机未能根除，且“政治环境不确定”，正在阻碍美国经济的成长。
执行长们表示，他们计划未来六个月减少资本项目方面的支出。许多企业囤积了数以十亿计的美元，因美国税收改革存在不确定性。一些估计数字认为美国企业握有的现金接近2万亿美元。
本次圆桌会议的调查在5月13-31日期间访问了141位执行长。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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