第二季全球线上零售券商的外汇交易额减少7%--行业网站

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月5日 - 产业研究机构Finance Magnates Business Intelligence(www.financemagnates.com)数据显示，2016年第二季线上零售券商的外汇交易额减少7%，英国6月公投退欧所带动的英镑交易热潮，并不足以刺激整体交易规模扩大。
第二季时，交易额降至相当于每日3,350亿美元，第一季时为3,640亿美元，上年同期则为3,180亿美元。
未经路透查核的数据和估算显示，全球15大券商中有14家的交易减少。唯一例外的是丹麦盛宝银行(Saxo Bank)，其月交易额从第一季的2,570亿美元小幅增至2,590亿美元。
两家专注于亚洲的券商GMO Click和DMM.com在网站中的排名继续领先，月交易额是排名最接近的对手的两倍多。这两家业者在第二季的交易额分别减少9%和15%。
第二季在日本的每日交易额从第一季的1,890亿美元降至1,630亿美元。
位于日本的GMO月交易额从9,610亿美元降至8,790亿美元，但仍约是最大的美国和欧洲券商交易额的三倍左右。
在日本以外，位于美国的FXCMFXCM.N以月交易额2,790亿美元拔得头筹。美国Gain Capital(GCAP.N)月交易额从第一季的2,870亿美元降至2,370亿美元。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。