第二季全球线上零售券商的外汇交易额减少7%--行业网站

路透伦敦9月5日 - 产业研究机构Finance Magnates Business Intelligence(www.financemagnates.com)数据显示，2016年第二季线上零售券商的外汇交易额减少7%，英国6月公投退欧所带动的英镑交易热潮，并不足以刺激整体交易规模扩大。

第二季时，交易额降至相当于每日3,350亿美元，第一季时为3,640亿美元，上年同期则为3,180亿美元。

未经路透查核的数据和估算显示，全球15大券商中有14家的交易减少。唯一例外的是丹麦盛宝银行(Saxo Bank)，其月交易额从第一季的2,570亿美元小幅增至2,590亿美元。

两家专注于亚洲的券商GMO Click和DMM.com在网站中的排名继续领先，月交易额是排名最接近的对手的两倍多。这两家业者在第二季的交易额分别减少9%和15%。

第二季在日本的每日交易额从第一季的1,890亿美元降至1,630亿美元。

位于日本的GMO月交易额从9,610亿美元降至8,790亿美元，但仍约是最大的美国和欧洲券商交易额的三倍左右。

在日本以外，位于美国的FXCMFXCM.N以月交易额2,790亿美元拔得头筹。美国Gain Capital(GCAP.N)月交易额从第一季的2,870亿美元降至2,370亿美元。(完)