第三季全球债券型基金外流资金规模创615亿美元纪录高位--EPFR

路透纽约10月4日 - 基金追踪公司EPFR Global周五公布的数据显示，投资人第三季从全球债券型基金撤出的资金为创纪录的615亿美元，因外界担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减其买债计划。

9月30日止的当季流出的资金是EPFR Global于2004年1月开始追踪整体债券型基金以来的最大。该季外界益发预期美联储将在9月会议上缩减其每月850亿美元的购债规模，进而推升收益率，因投资人押注若美联储缩减刺激，利率将会飙升。

在该季自债券型基金撤出的全部资金中，美国债券型基金占了410亿美元。新兴市场债券型基金占了174亿美元，为EPFR Global自2003年底开始追踪该类基金以来的最大流出量。

截至10月2日止的当周，投资人自债券型基金撤走了9亿美元，一反前一周有45亿美元资金流入的情况。美国银行美林和EPFR Global数据显示，在该最新一周，那些持有政府公债(主要是美债)的基金，则有27亿美元的资金流出。

在该最新一周，新兴市场债券型基金流出2亿美元的资金，前一周则是流入资金6亿美元。然投资人青睐高收益的垃圾级债券型基金，在最新一周有13亿美元的新流入资金，这显示其连续四周有新需求出现。(完)

(编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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