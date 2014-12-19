中国三季度资本和金融项目逆差90亿美元 较上季度缩窄

路透北京12月19日 - 中国资本流出的状况有所改善。国家外汇管理局周五公布2014年三季度国际收支平衡表，资本和金融项目为逆差90亿美元，较二季度逆差162亿美元缩窄；经常项目顺差722亿美元，基本持平于上季度的734亿美元。

三季度的储备资产减少1亿美元，较上季度228亿美元的减幅大为收窄；但三季度国际收支平衡表净误差与遗漏为逆差632亿美元，为该数据有史以来最高水平。

“资本和金融项目逆差收窄，证明资金流出还是有所减少，以前所谓的资本流出增加的判断不是完全准确的。”中国银行国际金融研究所研究员李建军对路透说，尽管中国经济有所回落，但总体向好，尤其相对于欧洲和日本祭出量宽举措而言，中国对资本仍具吸引力。

他并表示，虽然美联储已退出量化宽松并释放明年升息的强烈信号，但毕竟还未将加息提上日程，在这个阶段中，可能也存在资本流出中国之后又回流的问题。

此外，他指出，净误差与遗漏逆差创出历史新高，说明有些未统计到的热钱。随着人民币国际化与资本项目的开放，跨境资本流动仍然较多，不排除存在一些套利行为没有监测到的可能。

数据并显示，第三季度经常项目顺差为722亿美元，亦低于初步数据顺差815亿美元。中国前三季度经常项目顺差1,527亿美元，资本和金融项目顺差687亿美元。

资本和金融项目逆差90亿美元中，直接投资净流入445亿美元，证券投资净流入235亿美元，其他投资净流出772亿美元。

此外，国际储备资产减少1亿美元，其中，外汇储备资产减少4亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸增加4亿美元。前三季度国际储备资产增加1,478亿美元，其中，外汇储备资产增加1481亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少4亿美元。

外管局综合司司长王允贵周四在新闻发布会上指出，在人民币出现双向波动的新常态下，资金在个别月份出现一定的流出，是适应当前经济金融开放新格局下的一个正常的态势，没有必要过多的关注。外管局将一如既往地加强外汇资金流动的监管。

外管局于今年9月底时表示，2015年起将按国际标准编制国际收支平衡表，主要变化为储备资产将列入金融帐户下，从而有助于还原经常帐户与资本和金融帐户的对应关系。（完）

(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 黄凯)

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