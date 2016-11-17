中国三季末银行理财规模较年初增14% 委外投资占比约13%--报告

路透北京11月17日 - 中国资管第三方研究机构--普益标准发布报告称，三季度末银行理财存续规模约为27.1万亿元人民币，较年初的23.67万亿增长14.49%。

报告并显示，截至三季度末，银行理财委托外部投资的金额约3.46万亿，占总存续规模的12.77%。国有银行、股份制银行、城商行的委外占其总存续规模的比重分别为8.03%、9.73%、24.86%，其中股份行委外存续规模最高，达到1万亿元以上。

“年初至今，各资产收益已经历一个全面下滑的阶段，下滑速度放缓，进入了一个相对稳定的区域。”报告称，“2016年总体来说，银行理财高收益资产难寻，理财收益率继续下滑，但下滑空间有限。”

从中间投资渠道来看，前三季度共新发行91,429款人民币非结构性理财产品，其中选择通过信托计划、券商资管计划等中间渠道的有37,949款，占比41.51%。其中,涉及信托计划、券商资管计划、基金公司资管计划、保险资管计划的产品占比分别为25.14%、36.18%、17.10%、5.91%。

“大多数银行的理财产品不仅仅选择某一种渠道进行投资，通常会通过信托计划、券商资管、基金资管等的组合形式进行投资。”报告称。

从趋势来看，投资信托计划产品比例在2015年逐季下降，而2016年则逐季上升。投资券商资管计划和基金公司资管计划的产品数量比例在2016年迅速增长；投资保险资管计划的产品数量占比在2016年也逐渐增加。

表1：2016年前三季度各类银行新发理财产品涉及各类通道投资的数量占比情况

信托计划 券商资管计划 基金公司资管计划 保险公司资管计划 理财直接融资工 渠道合计

具

国有银行 13.49% 11.52% 4.08% 0.34% 0.00% 22.83%

股份制银行 35.80% 52.87% 34.70% 14.11% 0.00% 57.74%

城市商业银行 30.07% 45.03% 15.92% 4.92% 0.51% 49.36%

农村金融机构 13.46% 18.75% 10.13% 3.17% 0.08% 23.60%

外资银行 0.00% 0.00% 2.36% 0.00% 0.00% 2.36%

合计 25.14% 36.18% 17.10% 5.91% 0.24% 41.51%

在底层资产投向方面，截至三季度末，债券和货币市场工具占总规模的比重为73%，非标准债权投资占比16%，权益类投资占比6%-8%。

报告认为，因债券市场违约风险事件频发，国有银行为了规避风险，更加趋向于投资货币市场工具；而城市商业银行和农村商业银行为了追求较高的收益率，不得不选择债券市场进行投资，而且他们习惯于通过债券市场的加杠杆操作提高收益，而货币市场杠杆操作相对较难。

对股份制银行而言，其在风险和收益的平衡上更加擅长，投资货币市场和债券市场的产品均在90%以上，同时参与投资非标准债权的产品数量较多，47%以上的产品会选择该类投资。

表2：2016年前三季度各类银行新发理财产品涉及底层资产投资数量占比情况

债券 货币市场工具 非标准债权 权益类资产 衍生金融工具

国有银行 71.30% 99.27% 29.63% 2.67% 0.05%

股份制银行 92.09% 95.21% 47.72% 18.11% 2.93%

城市商业银行 96.50% 88.96% 22.17% 6.02% 0.55%

农村金融机构 99.67% 92.72% 9.19% 0.07% 0.00%

外资银行 85.35% 86.20% 1.18% 0.00% 4.55%

合计 93.50% 92.35% 25.09% 6.71% 0.89%

（完）