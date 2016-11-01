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中国财经 | 2016年 11月 1日 星期二 10:55 BJT

前三季中国保险业利润同比料降35.68% 资金收益率降至3.95%--保监会

路透北京11月1日 - 中国保监会周二公布，前三季度保险业经营效益较去年同期有一定幅度下降，预计利润总额同比下降35.68%，降幅较上半年收窄；行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。

保监会提供的新闻稿并称，前三季度保险业资产总量14.63万亿元人民币，较年初增长18.38%；保险业实现原保险保费收入25,168.26亿元，同比增长32.18%，增幅较上年同期上升12.69个百分点。

其中产险和寿险业务同比分别增长7.78%和36.95%，赔付支出平稳增长，同比增长23.8%，增幅比上年同期上升4.27个百分点。（完）

(发稿 陈扬；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)

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