三季度中国券商净利润有限 或源於当季的“股债双杀”

路透北京11月6日电---中国证券业协会最新统计数据显示,前三季度证券公司实现净利润263.42亿元人民币,绝对额较上半年的226.59亿元增加有限,或源於三季度的"股债双杀".

统计数据并显示,证券公司前三季度实现营业收入955.77亿元,主营收入业务占比前三位分别是代理买卖证券业务、证券投资、证券承销与保荐业务.

年内,证券投资业务在券商利润表中占据着重要的地位,而传统的代理买卖证券业务,即经纪业务,表现则相对不济.三季度券商净利润增长有限,应与当季股票债券市场走势偏弱有关,三季度政策放松节奏慢于市场预期.

盈利证券公司占比从上半年的79%略下滑至76%,或佐证着这一点,但绝大多数券商前三季仍实现着盈利.

统计数据并显示,截至2012年9月30日,114家证券公司总资产为1.56万亿元,净资产为6,800.42亿元,托管证券市值12.69万亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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