三季度中国券商净利润有限 或源於当季的“股债双杀”

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京11月6日电---中国证券业协会最新统计数据显示,前三季度证券公司实现净利润263.42亿元人民币,绝对额较上半年的226.59亿元增加有限,或源於三季度的"股债双杀".
统计数据并显示,证券公司前三季度实现营业收入955.77亿元,主营收入业务占比前三位分别是代理买卖证券业务、证券投资、证券承销与保荐业务.
年内,证券投资业务在券商利润表中占据着重要的地位,而传统的代理买卖证券业务,即经纪业务,表现则相对不济.三季度券商净利润增长有限,应与当季股票债券市场走势偏弱有关,三季度政策放松节奏慢于市场预期.
盈利证券公司占比从上半年的79%略下滑至76%,或佐证着这一点,但绝大多数券商前三季仍实现着盈利.
统计数据并显示,截至2012年9月30日,114家证券公司总资产为1.56万亿元,净资产为6,800.42亿元,托管证券市值12.69万亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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