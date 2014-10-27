三季度基金合计盈利2110亿元 为四年来最赚钱一季--报载

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透上海10月27日 - 上海证券报周一报导称，中国国内2,131只公募基金三季度合计盈利2,109.54亿元人民币，较上季度增长1,349亿元，这也是继2010年三季度基金盈利超过3,000亿元之后，近四年来基金最赚钱的一个季度。
天相数据统计显示，股票型基金和混合型基金第三季分别盈利1,291.20亿元和506.48亿元，成为创收主力军，主要原因是股市上涨与基金加仓等。
截至三季度末，股票型开放式基金的平均股票仓位由二季度末的83.83%提高到三季度末的88.27%，混合型基金则由70.25%升至75.70%。
在纳入统计范围的701只偏股型基金中，共有219只基金三季度末股票仓位在九成以上，占比超三成；其中，新华成长、浦银消费、金元新经济、农银区间收益、大摩资源、富国环保等多只基金股票仓位都在95%左右，几乎是“顶配”投资。
报导并称，由于三季度末基金股票仓位已升至历史高位，后市提升空间不大；而从市场角度看，成长股估值高企、政策刺激效应消退、美国量化宽松政策（QE）退出等因素使得部分基金四季度转向防御。
华商策略基金表示，三因素导致短期风险加大：一是宏观经济层面下行压力较大，但政府不会重复2009年刺激经济的老路，因此不具备传统周期的系统性机会；二是流动性改善和改革预期对股市的正面刺激效应已经体现，在没有更大规模新增资金介入的情况下，市场继续上升幅度有限；三是QE退出、三季报业绩等风险因素对四季度走势也会产生扰动。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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