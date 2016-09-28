焦点：第三季股市表现惊艳 信奉“5月卖盘离场”的投资者追悔莫及

路透伦敦9月28日 - 遵循“5月卖盘离场”这条股市投资准则的投资者可能要懊悔不已，因为第三季新兴市场、日本和欧元区股市都成为最大的赢家。

美国股市虽然表现略微逊色，但也上涨不少。

有迹象显示，未来几个季度股市表现可能不会这么强劲，但对于第三季，英国6月退欧公投后主要央行可能维持刺激政策更长时间的前景激励了投资人的冒险意愿，推动了股票等高收益资产的需求。

英镑延续了退欧公投引发的跌势，下跌超过3%。

布兰特原油期货是表现最差的资产，跌逾7%，已回吐第二季30%涨幅的一部分。这导致大宗商品指数整体下跌近5%。

追踪23个市场的一项路透图表(reut.rs/2doKMRd)显示，股市与英镑和大宗商品的走势背离。股市的表现最佳，而英镑和大宗商品表现最差。这些市场涵盖所有地理区域和资产类别。

按美元计，日本和新兴市场股市.N225.MSCIEF第三季涨幅略低于10%，欧元区股市.STOXXE涨幅不到6%。

美国股市上涨3%。

由于认为市场会继续得到全球主要央行的暗中支持，而且这种支持越来越明显，这让投资者感到欣慰。

为应对公投退欧的潜在影响，英国央行下调利率至纪录新低并重启资产购买计划。美国联邦储备委员会(美联储/FED)暂缓升息，日本央行公布新的宽松计划，并且欧洲央行进一步放宽政策的预期仍然高涨。

**追求收益**

英镑兑美元在公投结果公布后不久跌至逾30年低点，8月实现小幅反弹，但本周跌回至1.30下方，距离1.28美元略下方的7月低位不远。

股市波动性降低，为股价上涨铺平道路。在截至9月的三个月内，债市波动性多数时间也基本稳定，但债市未能复制之前一季的表现。

“第三季相当稳定，让人觉得有点反常。不要期望这种情况将持续下去，”Robeco Investment Solutions投资总监Lukas Daalder称。该公司管理的资产规模高达2,670亿欧元。

高收益债券的表现也不错，第三季上涨近5%，因为“追逐收益”变得越来越困难，迫使投资者进入流动性较低且风险更高的资产领域。

由于全球经济环境恶化，公司业绩低迷，且围绕美国11月总统大选的政治不确定性上升，第四季可能会动荡得多。

汇丰控股的资产配置团队本月稍早将投资组合中的现金配比设为17%，该比例较高，考虑到之前的配比为零，该比例显得尤其高。这也凸显了市场不安和谨慎情绪在升温。

据美银美林称，投资者今年向债券基金投入了1,580美元，从股票基金撤资1,380亿美元。

即便如此，如果市场无论出于何种原因，在太短时间内下跌过大，投资者无疑将指望白衣骑士能再度出手相救。

“央行似乎正在丧失信誉，但大家还是对央行有所期盼。而最终，你不要低估了央行的力量，因为央行最终可以购买一切资产，”Robeco的Daalder说。(完)