三季度中国IT互联网业招聘需求大升 金融和地产业下降--智联

路透上海10月10日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布三季度就业分析报告称，随着阿里巴巴(BABA.N)成功上市，众多IT和互联网企业开启新一轮招兵买马，三季度该行业招聘需求明显上升，增幅列各行业之首，而原本增幅居前的金融和房地产业则大幅放缓招聘需求。

报告指出，三季度国内IT/互联网行业的招聘需求稳步上升，从一季度的第三名、二季度的第二名上升至本季度第一名，以40%的增幅跑赢其他行业。金融业的增幅明显减缓，基本贴近全国平均水平23%；房地产行业的增速大幅减缓，仅为8%。

“阿里巴巴上市就像一针兴奋剂，令互联网行业兴奋不已，每一家与此相关的行业企业仿佛都跟着喝到了一勺汤。”报告称。

报告指出，众多IT/互联网企业开启了新一轮的招兵买马。不过，唱反调的也大有人在，“互联网泡沫论”一直都不绝于耳。所以，行业兴衰是一个漫长的过程，但人才争夺分分秒秒就能见分晓。

另一个值得关注的是行业是房地产，出现“跳水“，由一季度的增幅排名第二跌至二季度排名第六，再到第三季度排名垫底。房地产业是唯一一个需求增幅低于10%的行业。

从企业性质数据来看，民营企业的招聘需求继续高歌猛进，而国企则再创新低。民企三季度招聘需求同比增长31%，增幅与上季持平。国企招聘需求继续令人大跌眼镜，继二季度出现-25%的新值后，第三季度又创新低，达到了-29%。这一数字也说明国企还未走出受改革政策影响的阴影。

报告认为，从宏观角度来看，对民营经济的宽松政策，加之第三季阿里巴巴上市，百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等民营企业加大技术与创新投入力度，使得民营资本活跃于更多的市场领域。相信在不久的将来，民企会进入爆发式增长，释放出更多的职位需求。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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