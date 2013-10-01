四季度中国股市难再有惊喜

路透香港9月30日（记者 Clement Tan） - 7月初，长期低迷的中国股市成为新兴市场的明星。但是卓越表现已经结束，短期内很难重演。

9月初，以香港上市企业为主的MSCI中国指数.MSCICN反弹高点较6月低位高20%，国内大盘较6月低位上涨了16%。

一系列数据改善了市场对中国经济的看法，提振股市上涨。此外，由于中国进行资本管制，投资者认为中国是新兴市场中相对安全的市场；而美联储削减资产购买项目会导致新兴市场资本外流，威胁这些国家的增长。

不过近期的上涨主要反映对中国市场极度悲观情绪的减轻，因此估值上升，股价并不具备持续上涨的基础。

“这并不是趋势反转的开始。说中国股市进入长期上行趋势还为时尚早，”景顺亚洲投资总监Joseph Tang表示。他协助管理数个专注于中国的基金，规模达13亿美元。

尽管国庆长假前市场回吐涨幅，MSCI中国指数三季度仍上涨超过10%。

困扰境外上市中国企业股票前景的长期国内问题包括公司负债上升、行业产能过剩以及增长疲软等。

6月底，大陆银行间市场拆借利率飙升，引发对中国经济的担忧，拖累全球市场。

中国人民银行指导大型银行向规模小一些的银行借贷，并承诺稳定市场，随后股市开始上涨。7月和8月的经济数据正面，加之上海自由贸易区获批，进一步刺激市场上涨。

美银美林中国首席股票策略师David Cui指出，尽管一些投资者担忧错过上涨，他们对中国前景的观点没有实际的改变。

资本流动数据显示，投资者对中国股市的兴趣仍低迷。香港卖空兴趣仍一直高于8%的历史平均水平。

麦格理9月30日发布的报告援引基金追踪机构EPFR的数据称，截至9月25日当周，投资于中国的基金资金外流加剧，这是连续第19周资金外流。

David Cui称，与客户的沟通表明，全球宏观基金似乎仍对中国最为悲观，近期对中国股市的兴趣集中在银行业。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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