去年四季度境外对中国金融机构直接投资净流入11.41亿美元

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京3月12日 - 中国国家外汇管理局周二公布，2012年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入达11.41亿美元，全年净流入50.74亿美元；来华直接投资较2011年增长18.5%。
根据外管局公布的数据，2012年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入11.67亿美元，流出0.26亿美元，净流入11.41亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出50.86亿美元，流入为7.62亿美元，净流出43.24亿美元。
2012年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入51.36亿美元，流出0.62亿美元，净流入50.74亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出79.69亿美元，流入8.20亿美元，净流出71.49亿美元。
2012年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量811.52亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资存量777.91亿美元。
附金融机构直接投资存量表（年度）单位：亿美元
项目 2011年末 2012年末
来华直接投 684.31 811.52
资
对外直接投 704.38 777.91
资
（完）
欲了解更多详情,请点选中国国家外汇管理局(www.safe.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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