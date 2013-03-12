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中国财经 | 2013年 3月 12日 星期二 16:20 BJT

去年四季度境外对中国金融机构直接投资净流入11.41亿美元

路透北京3月12日 - 中国国家外汇管理局周二公布，2012年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入达11.41亿美元，全年净流入50.74亿美元；来华直接投资较2011年增长18.5%。

根据外管局公布的数据，2012年第四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入11.67亿美元，流出0.26亿美元，净流入11.41亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出50.86亿美元，流入为7.62亿美元，净流出43.24亿美元。

2012年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入51.36亿美元，流出0.62亿美元，净流入50.74亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资流出79.69亿美元，流入8.20亿美元，净流出71.49亿美元。

2012年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量811.52亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资存量777.91亿美元。

附金融机构直接投资存量表（年度）单位：亿美元

项目 2011年末 2012年末

来华直接投 684.31 811.52

对外直接投 704.38 777.91

（完）

欲了解更多详情,请点选中国国家外汇管理局(www.safe.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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