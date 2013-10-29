预计四季度中国工业增加值增速10.3%--赛迪智库

路透北京10月29日 -中国工业和信息化部赛迪研究院周二发布预测报告称，中国经济增长的内生性将逐步增强，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%

报告指出，现阶段投资增速的回升主要为恢复性增长，经济内生增长动力仍比较有限，当前及未来一段时期内，在外需面临较大困境、内需短期难以提振的情况下，投资仍将是工业平稳运行的支撑力量。

“综合来看，三大需求的走势均比较脆弱，呈现投资和消费趋缓、出口趋稳的态势……我们判断2013年四季度我国工业增速会继续呈现弱复苏的趋势。”报告指出。

报告并预计2013年四季度消费增长可能整体稳中趋缓，全年累计增速在13.5%左右，全年工业投资增速料在18.5%左右，全年工业企业利润累计增速在13%左右。

中国三季度经济增速如期反弹，成功止住此前连续两个季度放缓走势。路透最新季度调查结果显示，今年中国经济成长率预计为7.6%，超过年初设定的7.5%增长目标；明年则料呈现“前高后低”走势，成长率为7.4%。

中国国家信息中心首席经济师范剑平日前亦表示，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济横着走的机率较大，料维持在7.6%左右，今年全年则保持在7.6-7.7%；明年增速破八的可能性并不大，经济还会继续保持平稳，预计增速在7.5%左右。

**中国已处于潜在增长率下降通道**

不过，报告也指出，当前实体经济中的很多问题是结构问题和长期问题，仅仅依靠一些“稳增长”的轻微刺激政策拉动了一部分投资和进口，尚不足以解决这些深层次问题和矛盾。

从中长期趋势看，中国工业正处于潜在增长率下降的通道中，工业增长存在内在下行压力，一些要素结构发生了根本性的改变。

报告认为，如果不能在技术进步和资源配置制度改革方面取得较大的突破，估计2013-2015年工业潜在增长率将处于7-8%的增长区间，2016-2020年将进一步下降至6-7%的增长区间，因此，现阶段的经济复苏态势是否可以长期持续仍有待观察。

此外，报告还提到，目前不少地方财政已经无法独立支撑地方政府的投资计划，如何融到资金成为各地政府面临的难题。而一些经济大省不良贷款加速增长，这些坏账最后很大程度将由当地政府买单，并体现在政府的资产负债表上。

“如果不良贷款继续增加并蔓延至更多省市地区，地方债务危机风险将进一步加剧。”报告称。（完）

(发稿 李文科/乔艳红; 审校 杨淑祯)

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