预计四季度中国工业增加值增速10.3%--赛迪智库

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透北京10月29日 -中国工业和信息化部赛迪研究院周二发布预测报告称，中国经济增长的内生性将逐步增强，工业经济增长有望继续保持温和复苏的态势，预计四季度工业增加值同比增长10.3%左右，全年增速约9.9%
报告指出，现阶段投资增速的回升主要为恢复性增长，经济内生增长动力仍比较有限，当前及未来一段时期内，在外需面临较大困境、内需短期难以提振的情况下，投资仍将是工业平稳运行的支撑力量。
“综合来看，三大需求的走势均比较脆弱，呈现投资和消费趋缓、出口趋稳的态势……我们判断2013年四季度我国工业增速会继续呈现弱复苏的趋势。”报告指出。
报告并预计2013年四季度消费增长可能整体稳中趋缓，全年累计增速在13.5%左右，全年工业投资增速料在18.5%左右，全年工业企业利润累计增速在13%左右。
中国三季度经济增速如期反弹，成功止住此前连续两个季度放缓走势。路透最新季度调查结果显示，今年中国经济成长率预计为7.6%，超过年初设定的7.5%增长目标；明年则料呈现“前高后低”走势，成长率为7.4%。
中国国家信息中心首席经济师范剑平日前亦表示，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济横着走的机率较大，料维持在7.6%左右，今年全年则保持在7.6-7.7%；明年增速破八的可能性并不大，经济还会继续保持平稳，预计增速在7.5%左右。
**中国已处于潜在增长率下降通道**
不过，报告也指出，当前实体经济中的很多问题是结构问题和长期问题，仅仅依靠一些“稳增长”的轻微刺激政策拉动了一部分投资和进口，尚不足以解决这些深层次问题和矛盾。
从中长期趋势看，中国工业正处于潜在增长率下降的通道中，工业增长存在内在下行压力，一些要素结构发生了根本性的改变。
报告认为，如果不能在技术进步和资源配置制度改革方面取得较大的突破，估计2013-2015年工业潜在增长率将处于7-8%的增长区间，2016-2020年将进一步下降至6-7%的增长区间，因此，现阶段的经济复苏态势是否可以长期持续仍有待观察。
此外，报告还提到，目前不少地方财政已经无法独立支撑地方政府的投资计划，如何融到资金成为各地政府面临的难题。而一些经济大省不良贷款加速增长，这些坏账最后很大程度将由当地政府买单，并体现在政府的资产负债表上。
“如果不良贷款继续增加并蔓延至更多省市地区，地方债务危机风险将进一步加剧。”报告称。（完）
(发稿 李文科/乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。