版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 14日 星期二 16:07 BJT

卡塔尔两家银行与西南证券拟在华设立伊斯兰金融公司

路透多哈4月14日 - 卡塔尔央行行长阿勒萨尼(Sheikh Abdullah bin Saud al-Thani)周二表示，卡塔尔两家银行与中国券商西南证券(600369.SS)签署一项谅解备忘录，将共同设立一家公司处理在华伊斯兰金融交易。

两家银行分别是卡塔尔国民银行(Qatar National Bank)QNBK.QA和Qatar International Islamic BankQIIB.QA。有关新公司的更多细节尚未对外披露。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐