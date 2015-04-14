卡塔尔两家银行与西南证券拟在华设立伊斯兰金融公司

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透多哈4月14日 - 卡塔尔央行行长阿勒萨尼(Sheikh Abdullah bin Saud al-Thani)周二表示，卡塔尔两家银行与中国券商西南证券(600369.SS)签署一项谅解备忘录，将共同设立一家公司处理在华伊斯兰金融交易。
两家银行分别是卡塔尔国民银行(Qatar National Bank)QNBK.QA和Qatar International Islamic BankQIIB.QA。有关新公司的更多细节尚未对外披露。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。