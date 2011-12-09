问答：市场将如何应对关键的欧盟峰会？

路透伦敦12月8日电---欧盟领导人面临巨大的压力,外界要求其在迈向更紧密财政联盟的行动方面达成一致,以应对欧元区债务危机,特别是因为这将决定金融市场的命运.

在欧央行打压了人们对其采取强有力行动应对危机的期望後,欧盟峰会前积聚的乐观情绪有所消退,分析师称峰会或令投资者失望.

以下为投资者关心的一些关键问题及回答:

**市场如何应对峰会?**

多数欧元区公债的投资者离场观望,而在股市方面,CMC Markets认为其客户中押注市场涨与跌的旗鼓相当.

欧洲股市.FTEU3自11月25日来已经上涨了逾12%,但FTSEurofirst 300指数未能脱离8月大跌後确立的880-1,020点交投区间,成交和流动性都较为清淡.

在外汇市场,花旗对冲基金仓位指数显示,过去两周,欧元空头仓位几未减少,在峰会前买盘也不多.

欧元兑美元本周下跌0.9%,但由於投机客的欧元净空头仓位为18个月来最高,峰会若取得稳固进展,或将提振欧元.

**最好的结果是什麽?市场将作何反应?**

最好的结果是27国都同意修改条约.拖得越久,投资者对欧元区资产的态度就越负面.

策略师称,如果德国要求加紧预算管控得到一致赞成,欧洲央行暗示愿意采取更多措施支持二线国家公债,则可能导致股市上涨.

欧元最高可能涨至1.35美元,周四约为1.33美元.欧元区二线国家公债利差亦可能缩窄.

Jefferies欧洲金融分析师Marchel Alexandrovich称,任何政治协议都离不开欧洲央行的支持,银行对此次峰会的反应将可作为判断峰会成果的标准.

其并称,若欧洲央行总裁德拉吉表示政界行动太慢,就会让市场大失所望.

若峰会结果正面,债市可能有一些短线买盘,但随年底临近这种买盘可能减少.

**最坏结果是什麽?市场将有何反应?**

若未能在建立更紧密财政联盟及赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)及欧洲稳定机制(ESM)更大救助能力等方面达成一致,将令市场失望.

这样的结果很可能导致欧元区国家信用评级遭降.这将打击全球风险资产,导致欧元区二线国家利差进一步走阔,欧元压力也将再起.

Charles Stanley的策略师Jeremy Batstone-Carr称,下周股市或将跌6%,而SICA Wealth Management的总裁兼首席投资官Jeffrey Sica亦表示,若未能促进增长,则未来数月股市或跌10-15%.

花旗分析师称,"避险"行动可能有助於德债,但不利於状况较弱国家的债务,特别是法国.比如,10年期德债收益率或重新跌向1.637%的纪录低位.

欧元或跌向11月25日触及的低位1.3213,但由於投资者已大量持有空头仓位,重探1.3145附近的10月低位似乎不太可能.

意大利10年期公债收益率或将回升至7%上方,这被认为是公共财政无法支撑的水平.

投资者目前还期望欧洲领导人将宣布增强欧洲援救基金的能力,若未能取得进展,将使得欧元再度承压.

债券亦会遭抛售.意大利明年2月至4月需赎回逾900亿欧元公债,投资者急切盼望能快速解决问题.目前欧元区救援基金仍没有能力救援意大利.

**若修改条约有延误,後果会怎样?**

债券投资者希望政界拿出可信的时间表来落实条约修改.若时间安排有所延误,投资者信心可能下降.

如果欧元区国家遵守时间安排,那麽投资者对二线国家债务的信心或会逐步改善,意大利借贷成本或将降至4%-5%这样的更可持续水平,这是年初到达的水准.

**若欧洲央行周一不购债,情况会如何?**

若政界有所让步,欧洲央行可能对干预采取更强硬的立场.欧洲央行总裁德拉吉周四打压了对该央行将加强购债计划的希望.

意大利10年期公债收益率可能升至7%上方,西班牙、比利时和法国的收益率亦会走高.欧元和股市将承压.

施罗德投资策略师Azad Zangana称,如果欧洲央行不购买公债,他预计将出现更大规模的卖压.

**若欧洲央行周一大规模购债,情况会怎样?**

Zangana表示,新一轮购债举动将帮助维持市场稳定,不过"市场走势已经消化了欧洲央行大举购债的影响".

Jefferies的Alexandrovich称,若欧洲央行周一大举购债将非常鼓舞人心,并暂时淡化对欧元未来的忧虑,还会促使额外资金流入意大利公债.

虽然这将支撑市场对欧元区资产的信心,但乐观情绪或不会持续,因投资者不久就会意识到,欧洲正在迈向衰退.(完)

--编译 张荻/石冠兰/程琳/王翔琼;审校 丁琦/侯向明

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