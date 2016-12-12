热点问答：韩国国会投票弹劾总统朴槿惠的相关影响

路透首尔12月9日 - 韩国国会周五投票表决，通过了对深陷以权谋私丑闻的现任总统朴槿惠的弹劾案。

宪法法院必须就是否支持该项动议做出裁决，这一过程可能需要至多180天。根据宪法，朴槿惠的职务将由总理黄教安代理，直到法院做出裁定。

以下是有关此次危机的问答：

问：朴槿惠将在何时丧失什么权力？

答：朴槿惠作为行政首脑的执政权力，在有关国会弹劾决定的通知传达至总统府青瓦台时暂停；即12月9日(周五)晚间7点03分中止。总理黄教安接管总统权力。

问：现在朴槿惠会怎样？

答：朴槿惠在宪法法院审议弹劾动议期间将保留总统头衔，并仍留在青瓦台总统府邸，受总统安保部门保护。她将继续领取总统薪俸，仍享受总统正规待遇。

问：总理在代行总统职权时有什么权力和限制？

答：有关总理在代行总统职权时有什么权力和限制，并无法律给予说明。代行职权者究竟应该被赋予总统的一切权力，还是仅给予能够保持政府运转的最基本权力，学者们意见也不统一。在2004年前总统卢武铉的弹劾程序中，当时的总理高建倾向于后一种做法。

问：预计宪法法院的判决何时做出？

答：有关宪法法院的法律规定，从接到国会提交的弹劾程序申请(即12月9日)开始，法院有180天的时间作出判决。预计法院最少要花60天来决定此事。

问：宪法法院在审核中要做那些事？

答：弹劾动议要获得通过，必须获得宪法法院九位法官中至少六位的同意。法院将听取负责弹劾的国会司法委员会主席与朴槿惠的律师之间的辩论。有可能举行公开庭审。

问：如果宪法法院支持国会的弹劾决定，将会发生什么？

答：总统将立即搬离其办公室。宪法规定在总统离开后的60天内，必须选出继任者，并赋予其五年完整任期。

问：若宪法法院驳回国会的弹劾表决，又将如何？

答：朴槿惠返回岗位，继续负责国家的行政事务。她的总统任期将在2018年2月结束。(完)