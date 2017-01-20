热点问答：特朗普政策和弱势美元是鱼与熊掌不可得兼--前IMF顾问

路透香港1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)前政策顾问Barry Eichengreen称，特朗普本周稍早表达了对美元走软的倾向，他这是没有看到自己的政策计划与强势美元之间的关系。

目前在加州大学伯克利分校任教的Eichengreen在路透全球市场论坛表示，特朗普可能会在上任后的第一年推行其关税政策。

以下是经过编辑的问答摘要。

问：特朗普本周稍早表示他认为美元过强，“正在扼杀我们”。他为何要出言打压美元？

答：特朗普很清楚，强势美元是实现美国制造业就业增长以及促进出口的一大障碍，只是没有看到他本人以及国会的政策方案与强势美元之间的关系。

特朗普希望宽松财政政策与紧缩货币政策并用，但这会推升美元，然后他就对美元强势不满。特朗普想对进口商品征税，而这也会推升美元，然后他又对美元强势不满。这不是矛盾吗？

问：特朗普宣布对中国展开贸易战的可能性上升。他亦会想针对中国展开货币战吗？

答：我认为，特朗普极盼一上台就在政策上有一些博人眼球的作为，尤其是针对中国方面。给中国贴上汇率操纵者标签，继而实施某种形式的贸易制裁，是作为新总统单方面能进行的事。

问：特朗普的政策主张包括打算与中国重新谈判贸易协定。哪些协议是他试图想改变的？

答：我也不确定他说的是哪些贸易协定。根据一些法案，像是1917年的《对敌贸易法》等，特朗普有权对从中国进口的产品征税。想必他会希望改善特定美国企业准入中国市场的形势。

问：可以描述一下贸易战可能的情况以及全球市场应警惕哪些迹象吗？

答：关注推特。中国一直表现出令人钦佩的克制，但在某个时点，其骄傲将受到冒犯和挑衅。而我认为中国抛售美国公债是要试图缓和人民币贬值走势，并非一种政治表态。

问：你对特朗普政府上任后头六个月至一年有哪些预期？

答：支持率已经较低。我预计他会在关税方面采取行动，因为这是特朗普自己就可以做的事。我预计企业税也会进行调整，因为特朗普和国会对此事有共识。(完)