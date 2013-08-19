美裔基地组织成员呼吁继续攻击西方外交官

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透迪拜8月18日 - 总部位于华盛顿的观察组织SITE周日称，生于美国加州的基地组织分子Adam Gadahn呼吁对驻在阿拉伯国家的西方外交官发起更多攻击，并称赞去年9月11日杀死美国驻利比亚大使的凶手。
本月早些时候，在收到可能遭受武装分子攻击的警告之后，西方国家纷纷关闭了其驻中东和北非地区的使馆。
SITE称，Gadahn呼吁穆斯林富豪向杀死驻该地区大使的武装分子提供奖赏，并提到杀死美国驻也门大使可拿到的赏金。
“这些悬赏将极大地勾起我们那些胆怯敌人的恐惧，”Gadahn在视频中称。这段长达39分钟的视频已发布在伊斯兰武装分子使用的网站上。
基地组织也门分支去年曾悬赏三公斤黄金杀死美国驻也门大使，而杀死驻该国的一名美国士兵则可以得到500万里亚尔（合23,350美元）。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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