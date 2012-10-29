扎瓦希里呼吁绑架西方人

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜10月27日电---SITE Monitoring周六援引伊斯兰网站的两段视频称，基地组织领导人扎瓦希里呼吁穆斯林绑架西方人，加入反对叙利亚总统阿萨德的行动，以及确保埃及实施伊斯兰教法律。
扎瓦希里在去年本·拉登死亡後成为基地组织的领导人。
他在讲话中称，“我们希望在真主安拉的帮助下抓住其他人，激励穆斯林抓获那些为释放我们的俘虏而打击穆斯林的国家的公民。”他并在讲话中称赞去年对71岁美国人Warren Weinstein实施的绑架行动。Weinstein曾在巴基斯坦从事援助工作。
SITE称，扎瓦希里的讲话最早在周三发布。两周前，他曾发表视频声明，呼吁就亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的影片对美国发动更多抗议活动。
在最新讲话中，扎瓦希里呼吁穆斯林确保埃及革命继续下去，直到伊斯兰教法律得以施行，并呼吁穆斯林加入反对阿萨德的抗议活动。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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