扎瓦赫里称拉登为圣战倾其所有

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透迪拜6月3日电---基地组织领导人扎瓦赫里(Ayman al-Zawahri)在周日发布到互联网上的视频中称，本·拉登本人生活节俭，他将全部个人财产用於发起对西方国家的袭击，并以美食招待客人。
在这份名为《与伊玛目在一起的日子(二)》(Days with the imam, Part Two)的视频中，扎瓦赫里回忆着本·拉登的简朴生活。
本·拉登去年5月在巴基斯坦被美国特种部队击毙後，扎瓦赫里成为了基地组织的实际领导人。
扎瓦赫里表示：“当你进入他家，你会感到意外。这是一间非常简单的房子，室内只有几张木床和很少的家具。
“如果他邀请我们去他家，他会拿出面包、蔬菜、米饭等所有食物，可谓倾其所有。”
“他将所有的钱都用於圣战。”扎瓦赫里说道，本·拉登曾拿出5万美元，用於支持2008年袭击美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆的爆炸活动。当时，他名下的财产不超过5.5万美元。
扎瓦赫里称，尽管本·拉登的生活很俭朴，但他是个很大方的主人。
“他一向以对宾客大方出名。他可以为客人宰杀牲畜，为他们献上美味的食物。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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