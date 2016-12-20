独家：卡塔尔三家银行初步洽谈合并 交易估值将超过440亿美元

路透迪拜/多哈12月19日 - 卡塔尔的三家银行Masraf Al RayanMARK.QA、Barwa BankIPO.BABK.QA、International Bank of Qatar周一称，已开始就并购交易的可能性进行初步谈判。此桩交易将产生卡塔尔第二大银行。

若该交易达成，也将成为海湾地区银行业整合的一个罕例；该地区的银行业者一直不愿联手，但又面临着艰难的形势，因低油价影响到该地区经济。