独家：卡塔尔三家银行初步洽谈合并 交易估值将超过440亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜/多哈12月19日 - 卡塔尔的三家银行Masraf Al RayanMARK.QA、Barwa BankIPO.BABK.QA、International Bank of Qatar周一称，已开始就并购交易的可能性进行初步谈判。此桩交易将产生卡塔尔第二大银行。
若该交易达成，也将成为海湾地区银行业整合的一个罕例；该地区的银行业者一直不愿联手，但又面临着艰难的形势，因低油价影响到该地区经济。
三家银行发给路透的联合声明稿中称，已开始初步谈判，将“创设一家更大更强、财务状况和流动性较为稳健的金融机构，以支持卡塔尔的经济成长”。
声明还称，新成立银行的经营将遵守伊斯兰银行业准则，合计资产价值将超过1,600亿里亚尔(440亿美元)。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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