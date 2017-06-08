若卡塔尔与邻国紧张局势持续 信用质量将下降--穆迪

路透伦敦6月8日 - 穆迪周四表示，如果卡塔尔与海湾邻国的紧张关系持续更长时间，并致使债务比例上升、银行业流动性受创，则该国信用质量将会下降。

“若卡塔尔与海湾合作委员会(GCC)邻国之间的分歧久拖不决或继续加深，将可能带来更明显的金融影响，并使卡塔尔国家和企业的融资成本上升，”穆迪对客户表示。

穆迪当前对卡塔尔的评级为A3，评级展望为稳定，比垃圾级高四个级距。

“形势升级或将包括资本流动限制，这对卡塔尔银行业流动性和融资有负面影响，”穆迪表示，并称卡塔尔外债总额为国内生产总值(GDP)的150%。(完)