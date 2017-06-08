若卡塔尔与邻国紧张局势持续 信用质量将下降--穆迪

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月8日 - 穆迪周四表示，如果卡塔尔与海湾邻国的紧张关系持续更长时间，并致使债务比例上升、银行业流动性受创，则该国信用质量将会下降。
“若卡塔尔与海湾合作委员会(GCC)邻国之间的分歧久拖不决或继续加深，将可能带来更明显的金融影响，并使卡塔尔国家和企业的融资成本上升，”穆迪对客户表示。
穆迪当前对卡塔尔的评级为A3，评级展望为稳定，比垃圾级高四个级距。
“形势升级或将包括资本流动限制，这对卡塔尔银行业流动性和融资有负面影响，”穆迪表示，并称卡塔尔外债总额为国内生产总值(GDP)的150%。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。