卡塔尔财长称该国能捍卫经济和货币免遭制裁冲击--CNBC

路透迪拜6月12日 - 卡塔尔财长Ali Sherif al-Emadi接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，卡塔尔能够轻松捍卫本国经济及货币免受其他阿拉伯国家制裁的冲击。采访内容于周一播出。

他表示，实施制裁的那些国家也会有损失，因为制裁会给区域业务造成破坏。“很多人以为，我们是唯一遭受损失的...其实如果我们损失一美元，他们也将损失一美元。”(完)