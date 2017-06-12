卡塔尔财长称该国能捍卫经济和货币免遭制裁冲击--CNBC

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透迪拜6月12日 - 卡塔尔财长Ali Sherif al-Emadi接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，卡塔尔能够轻松捍卫本国经济及货币免受其他阿拉伯国家制裁的冲击。采访内容于周一播出。
他表示，实施制裁的那些国家也会有损失，因为制裁会给区域业务造成破坏。“很多人以为，我们是唯一遭受损失的...其实如果我们损失一美元，他们也将损失一美元。”(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。