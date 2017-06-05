焦点：卡塔尔与阿拉伯国家争端提振油价 但可能影响LNG供应

资料图片：2014年1月，地中海上一艘货轮上的LNG管道。 REUTERS/Baz Ratner

路透新加坡6月5日 - 沙特阿拉伯与主要盟国周一与卡塔尔断交，指责其支持极端主义。此事震动能源产业，因为卷入其中的国家包括全球头号原油出口国与液化天然气(LNG)出口国。

全球最大的原油出口国沙特以及阿联酋、埃及和巴林表示，将断绝包括运输在内的与卡塔尔之间的一切联系。这三个波斯湾国家表示，将限卡塔尔游客与居民在两周内离境。卡塔尔是全球最大的LNG出口国。

“(卡塔尔)支持意图破坏该地区稳定的多个恐怖和宗教团体，包括穆斯林兄弟会、ISIS(伊斯兰国)和基地组织，并且通过他们的媒体不断散布这些团体的信息与阴谋，”官方的沙特新闻社(SPA)表示。

虽然这项声明没有立即影响原油出货，但这条消息出炉后，指标布兰特原油期货涨逾1%至每桶50美元以上。

沙特是全球最大的原油出口国，还是OPEC最大产油国。阿联酋是OPEC第四大产油国。卡塔尔也是OPEC成员。

受这场争议影响最大的可能是液化天然气(LNG)出口，因为埃及和阿联酋均从卡塔尔进口。

根据汤森路透Eikon的航运数据，自2016年1月以来，电力供应紧张的埃及平均每月从卡塔尔进口85.7万立方米LNG。

这种燃料几乎专门用来发电。

阿联酋在此期间每月平均从卡塔尔进口19万立方米LNG。

进口商称，如果事态没有严重升级，对位于亚洲的全球LNG购买大户的出口不太可能会受到影响。

“我觉得不会有什么影响。我们直接通过海运从卡塔尔进口天然气，”印度LNG进口商Petronet的财务长R.K. Garg在被要求对联合断交置评时对路透表示。

据能源咨询公司Wood Mackenzie，印度是卡塔尔LNG的第二大买家，仅次于日本。

日本一名LNG交易员也表示，他预计供应不会立刻出现中断。

卡塔尔还是主要的凝析油出口国，但眼下还不清楚此次政治紧张局势将对卡塔尔的凝析油出口产生怎样的影响。

OPEC成员国近期协商同意延长减产协议，以收紧油市并提振油价。减产协议规定将石油产量每日削减180万桶。

目前尚不清楚此次政治危机将对OPEC的决策造成何种影响；沙特被视为OPEC的实际领导者。

图表：卡塔尔对与其断交国家的液化天然气出口情况

tmsnrt.rs/2rV75Z1

(完)